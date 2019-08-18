"Киев - русский город": Гиркин рассыпался в бреде об Украине и украинцах

18 августа 2019, 08:22

Один из бывший главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) еще раз повторил тезис, активно продвигаемый российской пропаганды.

Гиркин, стрелок, Стрелков
Игорь Гиркин (Стрелков) / znak.com

Один из экс-главарей группировки террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что украинская нация якобы - всего лишь политическая категория и забредил захватом Киева.

Свои мысли он озвучил в интервью изданию "МК".

"Украинцы — это политическая категория. Да, за сто лет соответствующего воспитания она пустила определенные корни. В первую очередь — за линией Керзона, на территории бывшей Австро-Венгерской империи.Вот там украинская нация, может быть, даже и сложилась в какой-то степени. Но все, что восточнее, — это русские", – прозвучало из его уст.

Однако на этом Стрелков не остановился и озвучил известную максиму кремлевской пропаганды - мол, Киев является русским городом.

"И те из них, кто считает себя представителями украинской нации, — либо люди, оболваненные прессой, либо политические шулера. Киев — такой же русский город, как Новосибирск, Москва, Владивосток или Мурманск", – сказал террорист.

Напомним, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) сделал неожиданное заявление об убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко. До этого он также невольно дал официальному Киеву совет по поводу того, как возвратить аннексированный Крым.

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Киев Кремль пропаганда Игорь Гиркин Украина
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