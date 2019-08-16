Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым

Россия аннексировала Крым в 2014 году / Alexei Pavlishak/Imago Images

Один из бывших главарей самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин рассказал о планах, которые преследовал Кремль в 2014 году в Украине. По его словам, аннексией Крыма ограничиваться отнюдь не собирались.

Планировалось, что следующим шагом после так называемого референдума о воссоединении Крыма с РФ будет присоединение Донбасса.

"Как минимум – превращение его (Донбасса, - ред.) в независимый регион. После чего последует эффект домино. Русские, русскоязычные регионы Украины – в первую очередь Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса – отложатся от Украины. Будет создана некая федерация "республик Новороссии", которые впоследствии войдут в Союзное государство", – рассказал террорист в интервью MK.RU.

По его словам, "воссоединение Крыма – это рубикон, та граница, которую невозможно перейти, не совершая решительных действий". Поэтому в Кремле не собирались останавливаться. Даже Киев не считали "потерянным городом".

"Лишившись трети населения, половины экономики, почти всей инфраструктуры, остальная часть Украины – как минимум до линии Керзона – через какое-то время тоже должна будет влиться в состав обновленного Союзного государства", - заявил Гиркин.

Он уверен, что другого пути кроме как продолжение оккупации до сих пор нет.

"Другой путь – это капитуляция. Капитуляция на Донбассе автоматически поставит вопрос о статусе Крыма", – резюмировал он.

Напомним, Гиркин также заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб.