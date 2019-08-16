Гиркин сделал неожиданное заявление об убийстве главаря "ДНР" Захарченко

Игорь Гиркин заявил, что не верит в "официальные" версии "ДНР"/ Фото: vk.com

Одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб.

В интервью MK.RU Гиркин сказал, что не верит в "официальные" версии следствия, которое проходило в "ДНР".

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", – отметил Гиркин.

Политических мотивов устранения Захарченко не было, считает террорист. По его мнению, в дело в коммерческих вопросах. В частности, речь идет о контроле над серыми схемами и над промышленностью на временно оккупированных территориях Донбасса.

Читайте также"Я не Дон Кихот": Стрелков признал, что прятался за спинами жителей Донбасса"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым (Валерий Болотов, экс-главарь "ЛНР". – Ред.)", – уверен Гиркин.

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.