В России вызревает заговор против Путина — Гиркин

В РФ вызревает заговор против Владимира Путина, сообщил Игорь Гиркин / Reuters

Сбежавший с Донбасса в Российскую Федерацию бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в стране вызревает заговор против президента Владимира Путина.

В РФ будет наблюдаться все большее отторжение российского лидера, элиты и СМИ будут превращать его в изгоя, рассказал Гиркин в эфире Рой ТВ.

Собеседник полагает, что в России либералы фактически собираются запустить перестройку 2.0.

"…Не власть проявила слабину. Дело в том, что системные либерасты, они очень… весомо представлены в самой власти и представляют весь ее экономический и социальный блок, поэтому говорить, о том, что власть проявила слабину нельзя", — сказал собеседник.

Экс-главарь боевиков добавил, что Путин проводит политику качелей и сильно качнулся в сторону либералов. "…они сейчас почувствовали определенную силу, они задают тон, они пытаются сменить курс… в либеральную сторону", — заявил Гиркин.

"Фактически они собираются запустить перестройку 2.0 с саморазоблачением режима в какой-то степени, и можно говорить о том, что часть силовиков так называемых из другой фракции путинской власти, да, действительно, в какой-то степени спасовали перед этим напором", — добавил "экс-чиновник" боевиков.

"В первую очередь, потому, что они сами не знают, что делать. Экономический кризис в стране развивается,… собственных идей, как выходить из этой ситуации, у них нет. Поэтому они действительно смотрят в какой-то степени на вот этих мальчиков в коротких штанишках, которые из штанишек выросли, а… уменка не прибавилось, и поскольку у тех хоть какие-то идеи да есть", — объяснил он.

"Я прошу заметить, что с 2011 года у нас не было столь яростного, столь скоординированного и столь решительного публичного выступления целого блока так называемых деловых СМИ, которые произошли по делу Голунова (российский журналист-расследователь Иван Голунов — Ред.)... себе в течение семи лет не позволяли ничего подобного, начиная с… 13-го года ничего подобного оппозиционного они не позволяли себе. И вдруг резко выступили", — отметил собеседник.

Читайте такжеРоссийский политолог назвал вероятных преемников ПутинаПо его словам считать, что "это сделали просто вот господа главные редактора, шеф-редактора данных изданий по своей собственной инициативе — это было бы просто откровенно наивно".

"Нет, естественно… Естественно, свои действия они согласовали со своими основными спонсорами… И спонсоры им сказали: Можно и нужно…", — рассказал бывший лидер боевиков.

"Это значит, что тот заговор, о котором мы говорили,… вот он вызревает, вот он фактически созрел: то есть определенная часть — бизнес и госэлиты — …они уже не стремятся скрывать свою откровенную оппозиционность Путину и силовикам… они демонстрируют, что они его не боятся…", — добавил Гиркин.

Бывший "министр" боевиков полагает, что если бы Путин был действительно классическим диктатором, то, скорее всего, ряд изданий уже бы закрыли.

"Но он не классический диктатор…, он имитатор всего: он имитирует волю, имитирует силу. Ну вот сейчас эти имитации, видимо, не пройдут... сейчас мы будем наблюдать все большее отторжение Путина, все большее его превращение элитами и средствами массовой информации в изгоя…, — спрогнозировал собеседник.

Ранее российский политический обозреватель Дмитрий Галкин считает, что в РФ возможен не социальный взрыв, а "дворцовый переворот". Аналитик сказал, что в стране есть политическое недовольство, когда оно перейдет в какие-то политические действия, можно будет увидеть трансформацию режима.