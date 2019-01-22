"Социальный взрыв, переворот": обозреватель спрогнозировал изменение режима в России

В России из-за политического недовольства возможна трансформация режима, полагает обозреватель / Reuters

Российский политический обозреватель Дмитрий Галкин считает, что в Российской Федерации возможен не социальный взрыв, а "дворцовый переворот".

В РФ есть политическое недовольство, когда оно перейдет в какие-то политические действия, можно будет увидеть трансформацию режима, рассказал аналитик в интервью Фактам.

По словам собеседника, в стране есть политическое недовольство, и оно усиливается.

"Это видят и люди, принимающие политические решения. Поэтому я думаю, что рано или поздно политическое недовольство перейдет в какие-то политические действия. И тогда мы сможем увидеть трансформацию режима", — отметил собеседник.

Галкин полагает, что это будет именно трансформация режима, а не его снос в результате массового протестного движения. "…Как раз о дворцовом перевороте речь и может идти. Но не о социальном взрыве, когда миллионы людей вышли на улицы крупных городов и прогнали власть. Вот этого быть не может", — добавил он.

Читайте такжеКонец Путина: названы сроки начала революции в России"А "дворцовый переворот" вполне возможен. Я думаю, что возможен даже не переворот, а некий дворцовый компромисс. То есть какие-то уступки власти по важным вопросам, поскольку этого требуют представители, опять-таки, ближайшего окружения власти", — заявил аналитик.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман говорил Главреду, что президент РФ Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником чисто формальную фигуру типа Дмитрия Медведева или главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.