Российская оппозиционерка назвала двух возможных наследников Путина

Возможные наследники Владимира Путина — Сергей Собянин и Дмитрий Медведев, сообщила российская оппозиционерка / Reuters

В России ближайшее окружение президента Владимира Путина из-за давления санкций Запада уже мечтает, чтобы появился кто-то вместо нынешнего российского лидера.

Во второй половине 2018 года в РФ борьба внутри элит крайне обострилась, возможен "дворцовый переворот", рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова Обозревателю.

По словам собеседницы, если представители элиты договорятся между собой, то могут заменить главу России одним из потенциальных преемников, на первом месте в списке наследников — мэр Москвы Сергей Собянин, а на втором — премьер Дмитрий Медведев.

"На мой взгляд, это потому что санкции продолжают свое действие. В первую очередь они давят на ближайшее окружение президента. И оно уже мечтает, чтобы появился кто-то вместо Путина", — заявила политик.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман говорил Главреду, что Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником чисто формальную фигуру типа Дмитрия Медведева или главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.