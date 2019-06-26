В "ДНР" официально назвали убийц Захарченко и Моторолы

Александра Захарченко убили сотрудники СБУ, утверждают в "ДНР" / Reuters

В самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.

В так называемом "МВД ДНР" обвинили в смерти "героев ДНР" Захарченко и Арсена Павлова (известного как Моторола) сотрудников второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ Сергея Моторина и Андрея Байдала.

"Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления ДКР. Именно на нем кровь Героев ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова", — отметили в МВД.

Кроме того, якобы причастным к убийству Захарченко называют Андрея Байдала с позывным "Швед".

Среди тех, кто еще может был причастен к "терактам" в "ДНР", назвали начальника пятого управления Романа Червинского, его заместителей Максима Попова и Александра Поклада. Их работу, как считают местные "правоохранители", курирует Алексей Петров, впоследствии назначенный зампредседателем СБУ.

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. Командир легендарного подразделения Спарта Арсен Павлов погиб также при взрыве в столице Республики ранее, 16 октября 2016 года.

Позже "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы квазигосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в "ДНР" прошли "выборы", Пушилина "избрали" новым главой "республики".