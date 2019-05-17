В "ДНР" заявили о том, что нашли организаторов ликвидации Захарченко

Александр Захарченко и Денис Пушилин / vedomosti-ua.com

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что боевики установили всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков ликвидации экс-главаря Александра Захарченко.

"Установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", — подчеркнул Пушилин.

Он рассказал, что среди заказчиков есть "очень высокопоставленные" граждане Украины, а также граждане других стран, передает РИА Новости.

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Вместе с тем Пушилин не назвал конкретные фамилии, поскольку еще не все причастные задержаны.

"Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание", — добавил он.

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа в результате взрыва в кафе Сепар.

Позже "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы квазигосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в "ДНР" прошли "выборы", Пушилина "избрали" новым главой "республики".