Боевики "ДНР" возжелали поставить памятник убитому главарю Захарченко

Александр Захарченко / ДАН

На территориях, временно оккупированных "ДНР", боевики запустили общественное голосование по выбору проекта памятника убитому в минувшем году главарю группировки Александру Захарченко.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы "администрации ДНР".

Всех жителей оккупированных районов Донетчины пригласили проголосовать за один из вариантов памятника на специально созданном веб-портале.

Кроме того, их призвали присылать собственные пожелания и комментарии на адрес электронной почты, указанный на сайте.

Голосование должно продлиться в период с 13 по 30 апреля.

Напомним, Александр Захарченко был убит в результате взрыва в донецком кафе Сепар 31 августа 2018 года. На посту главаря группировки "ДНР" его сменил Денис Пушилин.