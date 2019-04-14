Боевики "ДНР" возжелали поставить памятник убитому главарю Захарченко

Террористы даже решили спросить мнение по поводу памятнику Захарченко у жителей временно оккупированных районов Донетчины.
На территориях, временно оккупированных "ДНР", боевики запустили общественное голосование по выбору проекта памятника убитому в минувшем году главарю группировки Александру Захарченко.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы "администрации ДНР".
Всех жителей оккупированных районов Донетчины пригласили проголосовать за один из вариантов памятника на специально созданном веб-портале.
Кроме того, их призвали присылать собственные пожелания и комментарии на адрес электронной почты, указанный на сайте.
Голосование должно продлиться в период с 13 по 30 апреля.
Напомним, Александр Захарченко был убит в результате взрыва в донецком кафе Сепар 31 августа 2018 года. На посту главаря группировки "ДНР" его сменил Денис Пушилин.