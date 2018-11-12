Фейковые "выборы" в ЛДНР: в победители вырвались ожидаемые персоны

Главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин/ Фото: ДАН

На незаконных "выборах" в самопровозглашенной ДНР действующий главарь боевиков Денис Пушилин набирает 57,3% голосов.

Как сообщает российский Интерфакс, результат обнародован "ЦИК ДНР" после обработки 27,19% бюллетеней.

Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: за Елену Шишкину - 9,1%, за Романа Евстифеева - 8,5%, за Владимира Медведева - 7,8%, за Романа Храменкова - 17,3%.

На "парламентских выборах" общественное движение "Донецкая республика" набрало 74,03% "голосов" избирателей, общественное движение "Свободный Донбасс" - 25,07%.

В непризнанной ЛНР после обработки 31% избирательных бюллетеней побеждает и.о. главаря республики Леонид Пасечник, за него проголосовало 70,42% избирателей.

На выборах в "парламент" "ЛНР" - Народный совет - побеждает общественное движение "Мир Луганщине" - 75,2% голосов.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.

Как ранее сообщалось, в оккупированных российско-террористическими войсками районах Донецкой и Луганской областей на "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" местных жителей привлекают продажей овощей.