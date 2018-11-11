На "выборах" в "ЛДНР" лидируют картошка и капуста - Казанский

Овощи и овощи / Денис Казанский/Фейсбук

В оккупированных российско-террористическими войсками районах Донецкой и Луганской областей на "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" местных жителей привлекают продажей овощей.

"В ОРДЛО сегодня проходят так называемые "выборы глав ДНР и ЛНР". По данным экзит-поллов на эту минуту в "ДНР" лидирует картошка, а в "ДНР" капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", – сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал в Facebook фотографии очередей возле "избирательных участков".

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.