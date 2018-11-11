Самым популярным кандидатом на "выборах" в "ЛДНР" оказался "Чак Норрис"

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

На "выборах" в "ЛДНР" избиратели массово портят бюллетени.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО происходят так называемые выборы. Кремлем поставлена ​​задача: до 12.00 сообщить о явке не менее 50 процентов "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки про "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже более дешевого, чем всегда, хлеба, но не более двух буханок в руки, овощей, масла. Показательно, что самым популярным кандидатом является "Чак Норрис", за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - говорится в сообщении.

facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.