Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером: о чем говорили

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер провели встречу / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает с рабочим визитом в Японии, провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.

"Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - сказал украинский президент.

Стороны также обсудили нормандский формат. Президенты считают его ключевым для прекращения агрессии против Украины. Уточняется, что встреча в нормандском формате должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - сказал Зеленский.

Президент также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил интронизацию императора Японии Нарухито. После официального мероприятия глава украинского государства провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.