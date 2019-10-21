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Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии - первые фото

21 октября 2019, 07:58

У главы государства запланирован в Японии ряд встреч, в том числе и с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Владимир Зеленский, Япония
Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в Японию / Фото twitter.com/APUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский рано утром 21 октября прибыл с рабочим визитом в Японию. Глава государства примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Как уточняет Офис президента, Зеленский пробудет в Японии с 21 по 24 октября. В программе визита: встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.

В рабочей поездке Владимира Зеленского сопровождает его супруга Елена. В Twitter ОП опубликованы первые фото президента и первой леди после прилета в Японию. Стоит отметить, что Елена Зеленская выбрала для поездки оригинальный наряд с легким намеком на восточные мотивы - длинное, свободное платье и полуфренч.

Владимир Зеленский, Япония
Владимир Зеленский и первая леди спускаются по трапу самолета / Фото twitter.com/APUkraine
Владимр Зеленский прибыл в Японию
Владимир Зеленский прибыл в Японию / Фото twitter.com/APUkraine

Напомним, приглашение на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре получил и президент России Владимир Путин. Планирует ли российский лидер визит в Японию – в Кремле пока не уточняют.

Япония Владимир Зеленский Синдзо Абэ Елена Зеленская новости Украины
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