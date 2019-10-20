Приглашен и Путин: Зеленский едет на интронизацию императора в Японию

Зеленский в Японии может встретиться с Путиным / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября с рабочим визитом впервые посетит Японию в ответ на приглашение принять участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, то есть в публичном провозглашении нового монарха.

Как сообщает пресс-служба главы государства, украинский лидер проведет ряд встреч на высшем уровне.

Уточняется, что Зеленский запланировал провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат местного парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Президент намерен встретится с лидерами других стран, однако их имена не уточняются.

Как сообщает РИА Новости, приглашение на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре получил и президент России Владимир Путин. Планирует ли российский лидер визит в Японию – в Кремле пока не уточняют.

Напомним, в Офисе президента рассказали об ошибках в аккаунте ОП в Facebook, которые были допущены в заметках о визите Владимира Зеленского в Латвию.

Ранее сообщалось о том, что в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ.