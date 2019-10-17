"Что с "нормандским форматом?": в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ

Владимир Зеленский совершил визит в Латвию / president.gov.ua

В Риге задержали российских пропагандистов, которые прорывались к находящемуся с визитом в Латвии президенту Владимиру Зеленскому во время церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

Как передает Укринформ, во время торжеств с участием Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, у которых не было никакой аккредитации. Во время общения с людьми, они начали забрасывать украинского лидера вопросами: "Что с "нормандским форматом?".

В то же время задержанные заявили полицейским, что они являются журналистами российского телеканала НТВ, однако аккредитации для освещения визита у них не было.

Также выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, что не позволяет выполнять профессиональные действия.

В ответ на вопрос полицейских "журналисты" сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они "везде так работают". В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве заметили одиозного российский телепропагандиста Бориса Корчевникова.