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Елена Зеленская восхитила неимоверно стильным образом в Латвии. Фото

16 октября 2019, 17:25

Первая леди Украины вместе с супругом встретилась с президентом Латвии.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Латвии. Глава украинского государства отправился в путешествие со своей женой Еленой Зеленской, которая отличается прекрасным вкусом и чувством стиля.

В Латвию первая леди Украины отправилась в очень элегантном и в то же время сдержанном костюме нежно-фиолетового цвета. Лук жены президента состоял из удлиненного пиджака и юбки-маски. Елена Зеленская дополнила свой образ туфлями на невысоком каблуке.

По данным пресс-службы Офиса президента, что первая леди Украины отправилась с мужем на встречу с президентом Латвии Эгилсом Левитсом ан площади Рижского замка.

Напомним, что ранее первая леди Елена Зеленская продолжает восхищать украинцев стильными образами на XIV Конгрессе педиатров Украины.

фото Латвия Владимир Зеленский Елена Зеленская
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