Елена Зеленская восхитила неимоверно стильным образом в Латвии. Фото

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Латвии. Глава украинского государства отправился в путешествие со своей женой Еленой Зеленской, которая отличается прекрасным вкусом и чувством стиля.

В Латвию первая леди Украины отправилась в очень элегантном и в то же время сдержанном костюме нежно-фиолетового цвета. Лук жены президента состоял из удлиненного пиджака и юбки-маски. Елена Зеленская дополнила свой образ туфлями на невысоком каблуке.

По данным пресс-службы Офиса президента, что первая леди Украины отправилась с мужем на встречу с президентом Латвии Эгилсом Левитсом ан площади Рижского замка.

Напомним, что ранее первая леди Елена Зеленская продолжает восхищать украинцев стильными образами на XIV Конгрессе педиатров Украины.