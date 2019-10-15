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"На*уй иди, братскийнарот": Киев посетил "отвратительнейший" пропагандист Путина - фото

15 октября 2019, 18:02

Корчевников похвастался фотографиями из Киева.

Борис Корчевников гулял по Крещатику
Борис Корчевников гулял по Крещатику / instagram.com/b.korchevnikov

Российский телепропагандист Борис Корчевников, который ранее угодил в ДТП после шумного празднования именин и раздавил косулю, похвастался в соцсети фотографиями из Киева.

Отметим, пропагандист Путина опубликовал в Instagram снимки в компании нардепа, бывшего "регионала" Андрея Деркача и протоиереся Российской православной церкви, известного по телешоу "Голос страны" Александра Клименко.

Корчевников в Киеве встретился с Клименко
Корчевников в Киеве встретился с Клименко / instagram.com/b.korchevnikov

Кроме того, на фоне Киево-Печерской лавры Корчевников во всеуслішание заявил: "Уже почти год мы вместе с вами восстанавливаем два собора. Хочу сказать вам об этом здании. Это очень старая больница, когда-то в ней бывали еще наши цари. Мы хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница, как это было раньше".

Корчевников побывал в Лавре
Корчевников побывал в Лавре / instagram.com/b.korchevnikov

Отметим, появления Корчевникова в Киеве возмутило пользователей Сети.

"КІНЕЦЬ ЕПОХИ ГІДНОСТІ? Ось ми й дочекалися в Україні одного з найогидніших відкритих пропагандістів Путіна та "рускава міра". Ведучого токшоу на телеканалі країни-агресора "расія 1". Ось прямо після Дня захисника України він – у Кієві. Записує відео в центрі нашої столиці. Подобається? Мені теж. Вітаю всіх нас із такими позитивними змінами у відносинах братніх народів. Окремі вітання та подяку адресуємо Державна прикордонна служба України та Служба безпеки України. Вони молодці. Разом святкуємо #кінецьепохигідності", - отметил Айдер Муждабаев.

"Бл.. мені бракує слів, правда", - добавил Юра Ротман.

"Странно как вас пустили в Украину, вы же были в Крыму?", -  спросила пользователь Инстаграм.

"Эх, Великая Киевская Русь! Наша общая объединяющая история. Два братских народа-пока в разлуке", - отметила Ирина Родник.

"На*уй иди, "братскийнарот". Твой народ убил 13.000 украинцев за последние пять лет. На украинской земле", - ответил ей Слава Сатанович.

"На украине сейчас веселится сатана, сколько людей у нас живут , горе и слезы не утихают в моей душе ,мы туда ездили дважды в месяц , а сейчас им нужно много времени что б мир пришол в их души и эта огромная семья перестала лить свою кровь ,и великое умиротворение и смирение пришло в их души. Очень любила эту страну , много где была , но молюсь за прозрение их и очищение", - добавила Долгополова Оксана.

"Де СБУ блядь? якого біса всякі потвори з рашки в Україні як у себе дома гуляють, яке падло пускае відкритих ворогів України в нашу країну?", - высказался пользователь Сети.

Читайте также"Монолог шизофреника": "черт в кальсонах" Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера"Напомним, ранее сообщалось, российский телеведущий Борис Корчевников заметно поправился, чем не на шутку взволновал своих поклонников.

В эфир вышла программа Судьба человека с Борисом Корчевниковым, и сам ведущий появился на экране с изменившейся внешностью – он прибавил несколько килограммов.

Фанаты стали беспокоиться о состоянии здоровья ведущего, ведь в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы — это результат очередного курса гормонального лечения.

Крещатик Владимир Путин Киево-Печерская лавра новости России Борис Корчевников
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