"Клиническая сволота": телепропагандист Путина попал в ДТП и раздавил косулю

Корчевников угодил в ДТП / instagram.com/b.korchevnikov

Российский телепропагандист Борис Корчевников угодил в ДТП после шумного празднования именин.

По информации, он вместе с товарищами в ДТП не пострадал, но погибла косуля и разбит автомобиль.

"Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт – мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", – написал друг Корчевникова журналист Роман Голованов в соцсети.

Также он опубликовал снимок, на котором запечатлена их компания.

В то же время в комментариях под фото пользователи Сети возмущаются, как можно "ржать", когда убил животное.

"Убить живое существо, а после ржать и жрать мороженое, клиническая сволота", - написали под фото.

Отметим, Корчевников был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", а сейчас ведет на российском телевидении программу "Судьба человека", куда приглашает политиков и артистов. На последних президентских выборах в России был доверенным лицом Путина.

В 2015 году Борис Корчевников шокировал своих поклонников признанием во время очередного выпуска программы "Прямой эфир". На передаче, которая вышла в эфире канала "Россия-1", присутствовали двое известных людей – певец Дмитрий Хворостовский и актер Андрей Гайдулян. Они рассказали о своей борьбе с онкологией, а присутствующие поддержали стремление знаменитостей одолеть страшный недуг. В студии обсуждали проблему, делились опытом и говорили необходимые слова поддержки.

В финале программы всех буквально ошарашил сам телеведущий, заявив, что был болен раковым заболеванием. Борис Корчевников выступил с заявлением о том, что не так давно его состояние здоровья было крайне тяжелым. Он перенес тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. Борис попросил гостей студии и всех зрителей молиться за Дмитрия и Андрея.

Читайте такжеТелеведущий разделал козла на шоу и был загноблен фанатамиНапомним, ранее сообщалось, российский телеведущий Борис Корчевников заметно поправился, чем не на шутку взволновал своих поклонников.

В эфир вышла программа Судьба человека с Борисом Корчевниковым, и сам ведущий появился на экране с изменившейся внешностью – он прибавил несколько килограммов.

Фанаты стали беспокоиться о состоянии здоровья ведущего, ведь в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы — это результат очередного курса гормонального лечения.