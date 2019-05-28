Известный российский ведущий заметно поправился: фото до и после

Борис Корчевников удивил сеть изменениями во внешности / instagram.com/b.korchevnikov

Российский телеведущий Борис Корчевников заметно поправился, чем не на шутку взволновал свои поклонников.

В эфир вышла программа Судьба человека с Борисом Корчевниковым, и сам ведущий появился на экране с изменившейся внешностью – он прибавил несколько килограммов.

Фанаты стали беспокоиться о состоянии здоровья ведущего, ведь в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторые поклонники предположили, что лишние килограммы — это результат очередного курса гормонального лечения.

Борис Корчевников заметно поправился

"Прочитав несколько комментариев люди пишут об изменении внешности Бори. У него к сожалению опухоль мозга была обнаружена, и я очень надеюсь что набор веса не из за кортизоновых препаратов и ухудшения его здоровья, мне он очень нравится как человек и ведущий, дай бог ему здоровья", - написала Alissa Rosengren.

Борис Корчевников прибавил несколько килограммов

"Вспомнила,что слышала о болезни Бориса, увидев его так сильно опухшим... Надеюсь, он следит за своим состоянием", - отметила Darya Pschenko.

"Здоровья ему! Я сначала не заметила - правда поправился, на гормонах наверное", - считает Татьяна Долматова.

Борис Корчевников всегда старался следить за своим весом и здоровьем / instagram.com/b.korchevnikov

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