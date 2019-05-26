Наташа Королева, чтобы "не превращаться в тетку" прибегла к опасной кровавой процедуре

Тарзан показал Наташу Королеву без макияжа и с неудачного ракурса / instagram.com/tarzan___official

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева 31 мая отметит 46-летие.

Поклонники считают, что за последние несколько месяцев Королева заметно поправилась, и она решила взять себя в руки, прибегнув не только к традиционным методам: спортзал и правильное питание.

"Помню слова мужа, он как-то мне сказал: "Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!" И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием. К тому же я должна быть в хорошей форме к концерту, который пройдет в день моего рождения", - призналась артистка.

Певица решила похудеть и омолодиться к торжеству необычным способом – она прибегла к экзотичной и жуткой процедуре под названием хиджама, передает КП.

Простыми словами, старинный исламский метод лечения хиджама – это кровопускание. На теле пациента делается множество небольших разрезов, на которые ставятся медицинские банки.

"Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием. Врач сказала, что мне потребуется две процедуры. Одну я сделала в апреле, а вторую - спустя две недели. Результаты потрясающие: энергии появилось столько, что, кажется, могу горы свернуть!", - поделилась артистка.

Ранее располневшая Наташа Королева и Тарзан шокировали сеть пикантными танцами в бикини.