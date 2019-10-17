"Взыскание и атлас в подарок": у Зеленского рассказали, как перепутали Латвию с Литвой

У Владимира Зеленского рассказали, как перепутали Латвию с Литвой / Скриншот

В Офисе президента рассказали об ошибках в аккаунте ОП в Facebook, которые были допущены в заметках о визите Владимира Зеленского в Латвию.

В частности, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о наказании для автора публикации с ошибкой.

"Вчера в заметке на аккаунте Офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили", - написал Тимошенко в Facebook.

Он извинился перед читателями и добавил, что автор ошибки "получил взыскание и географический атлас в подарок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ.