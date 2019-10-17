"Выпили рижского бальзама": Офис Зеленского подловили на ошибках в новостях из Латвии

Владимир Зеленский с супругой Еленой во время визита в Латвию / @president.gov.ua

В сообщении об официальном визите президента Владимира Зеленского в Ригу на Facebook-странице Офиса президента вместо Латвии была написала Литва.

В частности, фоторепортаж о визите Зеленского в Латвию был озаглавлен: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры".

На ошибку указали пользователи в Сети, при этом сообщение на странице ОП было удалено, очевидно для того, чтобы скрыть историю изменений, а вместо него появилась новость уже с указанием Латвии.

Однако в новом сообщении пользователи также заметили Так, вместо Латвийской Республики в сообщении ОП было написано Республика Латвия. В итоге и в новое сообщение ОП пришлось вносить исправления.

Кроме того, еще одну ошибку заметили в сообщении о встрече Зеленского со спикером латвийского Сейма. В частности, в ОП написали о встрече с главой "Саейма Латвии".

Отметим, что под исправленной новостью на Facebook-странице Офиса президента пользователи оставили много критических замечаний. В частности, украинцы предположили, что "пресс-служба Зеленского выпила рижского бальзама":

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ.