Зеленский поучаствовал в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

Президент Владимир Зеленский с супругой приняли участие в интронизации Императора Нарухито.

Церемония интронизации продолжалась более получаса, при этом Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа. Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", – заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

На торжественную церемонию прибыли представители почти 200 стран. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.

Отметим, что программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рано утром 21 октября прибыл с рабочим визитом в Японию.