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Первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом. Фото

21 октября 2019, 11:53

Елена Зеленская сопровождает супруга Владимира Зеленского, который прибыл в Японию с официальным визитом.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины, которая каждый раз восхищает стильными образами, отправилась вместе с супругом в Японию. Елена Зеленская снова продемонстрировала безупречный вкус в подборе наряда.

Так, жена украинского президента вышла из самолета в элегантном платье темно синего цвета. При этом она дополнила свой образ удлиненным пиджаком темно серого цвета и черными лодочками.

"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Впереди — очень насыщенные дни", - написала первая леди в Instagram.

По словам Зеленской, она намерена посетить Центр здоровья, где ознакомится с программой питания японских школьников, а также инклюзивной инфраструктурой Токио.

"Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента", - отметила первая леди Украины.

Пользователи социальной сети восхитились нарядом Зеленской и засыпали ее комплиментами: "Вы умница! Очень правильные и нужные темы для Украины! Жизненных сил для воплощения этих проектов, Елена!", "Елена, вы такая красавица! Самая красивая и такой утонченная. Очень нравится то, как вы общаетесь с людьми и прессой. Надеюсь, что все-таки вы ведете эту страничку. Спасибо за то, что вы делаете!", "Первая леди очень красивая".

При этом другие пользователи обратили внимание на то, что Украина не самая развитая страна и в стране очень много проблем: "За Японию мы уже устали радоваться. Хотелось бы начать радоваться за Украину", "Какой еще досвид?!!! Да нам до Японии как до Луны!!!", "А толку??? От этих поездок???? Украина так и останется самой бедной, где сотни людей умирают просто от того, что нет денег на лечение. Жалко и обидно за нашу Украину".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рано утром 21 октября прибыл с рабочим визитом в Японию. Глава государства примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

фото Япония Елена Зеленская
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