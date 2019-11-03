"Срочная необходимость": Путин готов к встрече в "нормандском формате"

Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи глав стран "нормандского формата".

По его словам, президент РФ Владимир Путин готов к такой встрече в случае срочной необходимости.

"Президент (Путин, - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - подчеркнул Песков в эфире канала Россия 1.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины заявил, что РФ намерена сорвать встречу лидеров "нормандской четверки".