Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Песков опять замялся

В России уточнили, что пока нет даты встречи Меркель, Макрона, Путина и Зеленского / Reuters

В понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, который ранее рассказал о перспективах встречи глав стран "нормандского формата", заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил на Донбассе, - ред.). Даты по-прежнему нет", - сказал Песков во время общения с журналистами, пишут росСМИ.

При этом ранее сообщалось со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, что встреча лидеров стран нормандского формата - Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона - может состояться в период между 24 и 26 ноября 2019 года.

Читайте такжеВстреча в нормандском формате: глава МИД Германии назвал примерную дату саммитаНапомним, ранее сообщалось, вопреки заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что говорить о проведении саммита в нормандском формате до конца года "преждевременно", в Германии продолжают подготовку к встрече Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Работа продолжается, с нашей стороны в этом вопросе есть полная готовность", - рассказал близкий к процессу подготовки чиновник из правительства Германии, сообщил Укринформ.

По словам сотрудника немецкого правительства, в проведении саммита заинтересованы все стороны, при этом в Берлине "чувствуют, что свобода России (в вопросе скорейшего созыва встречи) немного меньше, чем в Германии, Франции и Украины".