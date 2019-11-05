У Путина не уверены в проведении саммита в "нормандском формате" до конца года

В Кремле надеются на финализацию разведения сил на Донбассе / Reuters

Говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить (о проведении саммита до конца года, - ред.). Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - подчеркнул он.

Песков отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по "нормандскому формату" "неизменна, последовательна и предельно понятна".

"Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем, считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.

Читайте также"Зависит от России": Украина готова к саммиту "нормандской четверки"Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на ситуацию с разведением сил на Донбассе.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос УНИАН, что должно содержаться в документе по итогам саммита, Песков ответил: "Не могу сказать. Ведется такая дискретная подготовительная работа. Было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи".

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Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что власти РФ требует согласовать документ, который будет итогом саммита.