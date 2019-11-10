Не дать Зеленскому шанс: нормандский саммит саботирует только Россия - СМИ

Германия вопреки заявлениям РФ готовится к нормандской встрече / Reuters

Вопреки заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что говорить о проведении саммита в нормандском формате до конца года "преждевременно", в Германии продолжают подготовку к встрече Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Работа продолжается, с нашей стороны в этом вопросе есть полная готовность", - рассказал близкий к процессу подготовки чиновник из правительства Германии, передает Укринформ.

По словам сотрудника немецкого правительства, в проведении саммита заинтересованы все стороны, при этом в Берлине "чувствуют, что свобода России (в вопросе скорейшего созыва встречи) немного меньше, чем в Германии, Франции и Украины".

Среди возможных причин затягивания процесса сотрудник правительства Германии назвал возможное нежелание Москвы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс сделать настоящие шаги на пути к миру и продемонстрировать способность добиться успеха в деле мирного урегулирования. Поэтому делаются попытки действовать так, чтобы переложить вину за "срыв" договоренностей на Киев.

В то же время западные участники формата высоко ценят усилия украинского лидера, в том числе, в таких вопросах как разведение и попытки найти выход из тупика. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, заверил собеседник агентства, пристально следит за ходом событий.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи глав стран "нормандского формата".

По его словам, президент РФ Владимир Путин готов к такой встрече в случае срочной необходимости.

"Президент (Путин, - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - подчеркнул Песков

Читайте такжеВстреча в нормандском формате: глава МИД Германии назвал примерную дату саммитаТакже ранее сообщалось, Россия потребовала согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - рассказал Пристайко.