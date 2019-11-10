Встреча лидеров стран нормандской четверки: источник назвал вероятную дату

Лидеры стран "нормандского формата" должны обсудить выполнение Минских соглашений / informator.su

Встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в период между 24 и 26 ноября 2019 года.

Об этом идет речь в материале на сайте zn.ua со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

По словам собеседника издания, если такая встреча в эти даты не состоится, то до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" вообще состоится когда-либо.

Как ожидается, на встрече должны обсуждаться вопросы выполнения Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал примерную дату саммита.