Нормандский формат: Путин заявил о готовности России к саммиту

Владимир Путин высказался о встрече в нормандском формате / Reuters

Президент России Владимир Путин, который ранее назвал условие для того, чтобы Газпром продавал Украине газ по более низкой цене, заявил о готовности ко встрече в нормандском формате.

Хозяин Кремля не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана", передают росСМИ.

"Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал Путин по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Читайте такжеПутин "отвесил" Зеленскому комплиментНапомним, 30 октября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.