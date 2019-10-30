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Нормандский формат: в России назвали сроки проведения саммита

30 октября 2019, 12:24

РФ позитивно оценивает начало разведения войск возле посёлка Золотое в Донбассе, отметил Андрей Руденко.

МИД РФ
В МИД РФ отреагировали на разведение сил в Золотом / фото: ntv.ru

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения саммита в нормандском формате.

По его словам, о конкретных датах саммита в так называемом нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.

"Будем ждать. Во-первых, как завершится (отвод сил, - Главред) в Золотом, и как весь этот процесс будет организован в Петровском, в том числе, с учётом тех угроз, которые буквально вчера, я так понимаю, были озвучены со стороны добровольческих националистических батальонов, что они этому процессу (отводу) будут препятствовать", - цитируют Руденко росСМИ.

"Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита в нормандском формате. Пока это, как мне кажется, преждевременно", - добавил он.

Руденко также отметил, что российская сторона позитивно оценивает начало разведения войск возле посёлка Золотое в Донбассе.

Напомним,  29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позже глава украинского МИД рассказал, что станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре. В частности, по его словам, Киев ожидает от Москвы выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

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