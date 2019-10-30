Пристайко назвал последний шаг для рандеву Зеленского и Путина

Вадим Пристайко рассказал, что нужно для встречи Зеленского и Путина / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным, рассказал, что станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре.

По его словам, Киев ожидает от Москвы выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

"Сегодня (29 октября, - Главред) Украина начала вывод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское, если будет соблюдаться прекращение огня. Мы выполняем свою часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Последний толчок, чтобы провести нормандский саммит в ноябре", – написал Пристайко Twitter.

Напомним, 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В свою очередь в СММ ОБСЕ сообщили, что 28 октября миссия зафиксировала шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от ее края", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого.

Читайте такжеЗеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к КремлюКак сообщал Главред, 26 октября президент Владимир Зеленский находился в Золотом-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск, где у него состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. В штабе ООС отметили, что люди с оружием, с которыми в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому даётся правовая оценка.

27 октября стало известно о том, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом и беседы с полицией.