"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мир

Пристайко озвучил планы Украины на случай провала минских договоренностей / УНИАН

В случае провала минских договоренностей Украина будет обращаться в ООН для миротворческой миссии, которая должна решить конфликт на Донбассе, заявил 29 октября, во вторник, в Мариуполе в ходе форума RE: think. Invest in Ukraine глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее заявил о начале процесса разведения сил.

Пристайко обратил внимание на то, что пока идет обсуждение конфликта в рамках минских переговоров, но если этот вариант не сработает, то стране понадобится третья сила, которая сумеет принести мир.

Глава МИД Украины отметил, что Украина будет обращаться в ООН относительно разработки и внедрения на Донбасс миротворческого контингента.

Также Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с его коллегой из России Путиным и знает, что предложить Кремлю.

По словам Пристайко, встреча лидеров нормандской четверки – Ангелы Меркель, Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона - переносится из-за технических причин.

В то же время глава украинского МИД выразил надежду, что после разведения войск в Петровском будет принято решение о назначении даты саммита, и тогда Россия обязана будет согласиться, так как Украина выполнила все условия перед встречей.

Также Пристайко особо отметил, что Франция, Германия и Украина уже согласовали предварительную дату по встрече лидеров, слово остается за Россией, передает Диалог.UA.

Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у ЗолотогоНапомним, ранее помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - высказался Сурков.