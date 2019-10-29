Владислав Сурков отреагировал на отвод войск у Золотого / kremlin.ru

Во вторник, 29 октября, помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков, который ранее привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило", выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - высказался Сурков, передает агентство ТАСС.

Отметим, в то же время в "ДНР" заявили, что на переговорах в Минске сегодня, 29 октября, была согласована дата возобновления разведения сил у Петровского на Донбассе, сообщает телеграм канал Клименко-тайм.

Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у ЗолотогоНапомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе.

Глава МИД обратил внимание на то, что этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.