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"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"

26 октября 2019, 08:53

Визит помощника Путина лишен официоза и является "закрытым". В то же время в соцсетях появились самые разнообразные версии причин визита Суркова в "ДНР".

Владислав Сурков
Сурков тайно посетил "ДНР" / kremlin.ru

Помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков, который ранее "глубоко и нежно" объяснил необходимость изучения путинизма, посетил Донецк.

Эту информацию подтвердил "депутат" при группировке "ДНР" Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.

"Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова — ред.) больше ничего не просочилось — среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины", — ехидно высказался он.

К слову, зачем Сурков ездил в ДНР, пока неизвестно. Сам по себе визит лишен официоза и является "закрытым" для посторонних глаз, т. е. нет никаких утечек о причинах и ходе встреч Суркова, за исключением одной большой утечки о том, что этот визит вообще случился, не было. 

Добавим, что "депутат" Бердичевский поделился и отреагировал на публикацию лояльного руководству "ДНР" телеграм- канала "Охранитель".

"Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло", - сказано в сообщении.

В то же время в соцсетях появились самые разнообразные версии причин визита Суркова в "ДНР"

"Передача плану, та координація захоплення територій України, вбивства людей, та позбавлення дітей дитинства. Що ж нового він може зробити?!", - высказался некто под ником Зухвалый патриот.

"Сурок за долей своей от разграбления Донбасса приехал в Донецк, и с новыми инструкциями для своего холуя Чепушило, как оптом продать республику", - добавил некто под ником Новороссия Укропокосилка.

Чеченец приехал отмывать узбека, пока русские последний хер без соли доедают", - подчеркнул Андрей Солонников.

"Вот бы всю кодлу застать в одном месте и фигануть в это место парой пакетов града", - вісказался Алекс Мазур.

"Вот пусть Пушилина с собой в Москву и забирают, раз он им так нужен и там отмывают, оттдраивают, в общем что хотят с ним то пусть и делают", - предложила Алена Зоренко.

"Их самих уже надо отмывать.Запачкались они сливая Донбасс,и ничего им уже не поможет!!!", - добавила Нана Ведьма.

Читайте также"С Земфирой я прощаюсь навсегда": "тень" довольного Суркова на фото наделала шума в СетиНапомним, ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин во всеуслышание заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира.

По словам Пушилина, "минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности".

"Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне", - цитирует Пушилина телеграм-канал Инсайд Донецк.

ДНР война на Донбассе Владислав Сурков Денис Пушилин новости России
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