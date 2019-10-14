В России начали изучать "путинизм": Сурков "глубоко и нежно" объяснил политический лайфхак

В России начали исследовать путинизм / Reuters

В России дошли до ручки, начав исследовать "путинизм". Дело Ленина, Сталина и Путина, который ранее сделал циничное заявление о дружбе, живет и побеждает, ура, товарищи. Сетевое издание "Актуальные комментарии" объявило о запуске рубрики "Путинизм", в рамках которой планируется анализировать "различные аспекты курса Путина" и оценивать его историческое значение для России и всего мира.

Так вот, помощник президента России Владислав Сурков на полном серьезе заявил, что они будут исследовать феномен "плешывого".

"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, "как они делают это", всегда интересно", — пояснил Сурков.

Отметим, в первом выпуске "Путинизма" представлен обзор иностранных статей, посвященных Путину."Немного жаль, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак", — прокомментировал выбор Сурков, передает РБК.

К слову, главный редактор Эха Москвы уже высказался по поводу заявления Суркова.

"Мало кто так может, как Владислав Юрьевич, так глубоко и одновременно нежно... Мастер", - отметил Венедиктов.

Пользователи Сети в шоке от новости о путинизме.

" Жду когда Путин купит огромный перстень и нужно будет его целовать", - сказал Дмитрий Одинсон.

"Угадайте чья простата самая притягательная и привлекательная в стране? И многим лизоблюдам она является в самых сладких снах?", - добавил некто под ником Алекс.

Читайте также"Нужно 350 триллионов, и мы будем первыми": Путин рассказал об угрозе НАТОНапомним, ранее "тень" довольного Суркова на фото Земфиры наделала шума в Сети. Певица опубликовала снимок, на которым она позирует с семьей довольного и радостного Владислава Суркова - идеолога "ДНР", помощника президента России Владимира Путина. О том, что Сурков и Земфира знакомы, ни для кого не секрет. Да и сам помощник Путина не раз говорил, что влюблен в "русский рок" и время от времени бывает на концертах Земфиры.