"С Земфирой я прощаюсь навсегда": "тень" довольного Суркова на фото наделала шума в Сети

Земфира разочаровала фанатов / instagram.com/zemfiralive

Российская рок-певица Zemfira (Земфира Рамазанова) удивила многочисленную армию фанатов странным фото.

К слову, вечером в субботу, 21 сентября, певица опубликовала снимок, на которым она позирует с семьей довольного и радостного Владислава Суркова - идеолога "ДНР", помощника президента России Владимира Путина.

Добавим, что 21 сентября Суркову стукнуло 55 лет.

О том, что Сурков и Земфира знакомы, ни для кого не секрет. Да и сам помощник Путина не раз говорил, что влюблен в "русский рок" и время от времени бывает на концертах Земфиры.

Кроме того, Земфиру несколько раз заметили в одной компании с женой Суркова Натальей Дубовицкой.

Таким образом, последнее фото, которым в соцсети поделилась Земфира, только подтвердило очень тесные отношения певицы с семьей Сурковых.

Земфира разместиал фото с семьей Суркова / facebook.com/pg/zemfiraramazanova

Отметим, что фанаты Земфиры не слишком обрадовались такому "родству".

"Жесть. С Земфирой я прощаюсь навсегда теперь. Очень жаль", – высказался Николай Ник.

"А совместный клип с Сурковым ждать?) ТеньСурка", - добавила Ольга Алексеева.

"Теперь я знаю, кому поёт певица ... (с)", - сказала Ирина Зинченко.

"Земфира! Зачем?!", - вопрошает Татьяна Коростышевская.

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