Российские приставы начали охоту за Земфирой из-за долга по ЖКХ

Певица Земфира - злостный неплательщик за коммуналку / Facebook

В Москве судебные приставы начали "охоту" на знаменитую певицу Земфиру - она задолжала за коммунальные услуги 11 тысяч рублей.

Земфира имеет квартиру в московском районе Хамовники, передает телеканал "Москва 24".

Суд предписал Земфире погасить долги за ЖКУ еще два года назад, однако до сих пор этого не произошло, более того, за прошедшее время сумма задолженности только выросла.

После переезда в Москву 20 лет назад певица в течение нескольких лет проживала на съемных квартирах, но в 2003 году приобрела собственное жилье. Теперь певица проживает в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость квартиры певицы составляет в настоящее время $ 250 тысяч.

Ранее Земфира "разнесла" Гречку и Монеточку, затем высказалась о Дуде.