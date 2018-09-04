Земфира впервые за 5 лет молчания выпустила новую песню

В основу трека легли стихи Иосифа Бродского.
Известная российская певица Земфира опубликовала первую за 5 лет песню под названием "Джозеф".
Композиция появилась на странице знаменитости во ВКонтакте.
В основу трека лягли отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского 1964 года - "Новые стансы в Августе" и "Румянцевой победам".
Музыку Земфира написала в союзе с электронным музыкантом Mujuice, в записи трека участвовали гитарист группы "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэтсон и Майк Хиллиер. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.
Последний альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013 года.
Ранее Земфира"разнесла" Гречку и Монеточку, затем высказалась о Дуде.