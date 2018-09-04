Земфира впервые за 5 лет молчания выпустила новую песню

Земфира выпустила первый трек за последние 5 лет / Instagram

Известная российская певица Земфира опубликовала первую за 5 лет песню под названием "Джозеф".

Композиция появилась на странице знаменитости во ВКонтакте.

В основу трека лягли отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского 1964 года - "Новые стансы в Августе" и "Румянцевой победам".

Музыку Земфира написала в союзе с электронным музыкантом Mujuice, в записи трека участвовали гитарист группы "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэтсон и Майк Хиллиер. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

Последний альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013 года.

Ранее Земфира"разнесла" Гречку и Монеточку, затем высказалась о Дуде.