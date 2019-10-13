"Мы вернулись": Путин сделал новое циничное заявление о дружбе

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерацией Владимир Путин снова отличился циничным заявлением. В этот раз он похвастался хорошими отношениями с арабскими странами.

По его словам, Россия никогда не дружит против кого-то.

"Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то", – цитирует "хозяина Кремля" РИА Новости.

При этом он отметил, что у Москвы сложились "дружеские отношения" с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами и остальным "арабским миром" еще со времен СССР.

"Поэтому мы сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений", - указал Путин.

Кроме того, он напомнил, что без Саудовской Аравии результатов в урегулировании конфликта в Сирии не было бы.

"Это свидетельствует о том, что есть вещи, которые, несмотря на острые противоречия, заставляют нас объединять усилия для достижения общих целей. Надо найти эти цели и работать над ними совместно", - подытожил президент РФ.

Напомним, что Президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России не вызывает радости, а несет угрозу.