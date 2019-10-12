"Нужно 350 триллионов, и мы будем первыми": Путин рассказал об угрозе НАТО

Путин рассказал об угрозе НАТО / Reuters

Президент России Владимир Путин, который ранее нашел виновных в срыве разведения сил на Донбассе, заявил, что приближение НАТО к границам России не вызывает радости, а несет угрозу.

Он утвердительно ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО к границам РФ.

"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: вы не бойтесь, это не против вас", — сказал Путин, передают росСМИ.

Добавим, что при этом Путин особо отметил, что "никакой радости это у нас не вызывает".

Кроме того, Путин рассказал о планах России создать противоударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО.

Отметим, россияне в Сети уже не верят в обещания Путина.

"Мы когда нибудь высадимся на Марс, на это нужно 350 триллионов и мы будем первыми. Мечты мечты", - высказался Андрей из Самары.

"Пральна. Достанет из сундука старую советскую разработку. Сделает одну ракету по цене 100 ракет. Покажет западу и все!!!! Путиноиды радуются, а народу жрать нечего", - добавил Владимир Владимирович.

"Да же не знаю что с этим делать нашим пенсионерам, положить в морозильник, закатать в банки на зиму или все таки приложить как компресс на ночь к больным коленкам....", - высказался некий Равиль.

Читайте такжеНе заслуживает доверия: в НАТО резко ответили Путину насчет ракетНапомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО отсутствуют планы по размещению в Европе новых ракетных систем наземного базирования.

"Мы не будем повторять за Россией, у нас нет намерений размещать системы запуска ядерных ракет наземного базирования в Европе", — заявил он.

При этом Столтенберг еще раз обвинил РФ в нарушении Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).