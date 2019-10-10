В НАТО рассказали, планируют ли разворачивать в Европе ракетные системы

Йенс Столтенберг / Reuters

У НАТО отсутствуют планы по размещению в Европе новых ракетных систем наземного базирования.

С таким заявлением в четверг, 10 октября, выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не будем повторять за Россией, у нас нет намерений размещать системы запуска ядерных ракет наземного базирования в Европе", — заявил он.

При этом Столтенберг еще раз обвинил РФ в нарушении Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Но мы должны быть уверены, что поддерживаем систему обороны и сдерживания, которая заслуживает доверия", — подвел итоги генсек НАТО.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг рассказал об угрозах, которые несет в себе внешняя политика России.