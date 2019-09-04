Новой гонки вооружений не будет: Столтенберг рассказал об угрозах со стороны России

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет гонки вооружений / Reuters

Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД), и продолжает разворачивание ракет SSС-8. В ответ НАТО будет продолжать усилия по обеспечению надежной безопасности и обороны стран-союзниц, заявил в среду 4 сентября, во время пресс-брифинга по итогам встречи с президентом Литвы Ґитанасом Науседой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы только что обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, включая ответственность России за срыв ДРМСД. НАТО будет реагировать ограничено и ответственно на угрозы, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны. Это является нашей задачей", - подчеркнул глава Альянса, передает Укринформ.

Читайте также"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТОНапомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что аннексия Крыма Россией стала последствием усиления конкуренции между великими державами.

При этом он подчеркнул, что в мире все чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них — соревнование великих держав.

Также ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности.

"Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.