"Конкуренция великих держав": в НАТО нашли причину аннексии Крыма

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что аннексия Крыма Россией стала последствием усиления конкуренции между великими державами.

При этом он подчеркнул, что в мире все чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них — соревнование великих держав.

"И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", — отметил Столтенберг во время его выступления в Новой Зеландии.

По его словам, НАТО наблюдает усиление присутствия России на Ближнем Востоке и в Сирии. Столтенберг также добавил, что РФ также пытается "вмешаться [во внутриполитические дела] и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах".

Напомним, ранее госудатственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Крым "обязан вернуться в состав Украины".