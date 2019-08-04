"Крым должен вернуться в Украину": Госсекретарь США высказался в пику Кремлю

Майк Помпео / Reuters

Госудатственный секретарь и глава Госдепа США Майк Помпео утверждает- аннексированный Россией полуостров Крым "обязан вернуться в состав Украины".

Такое заявление он сделал, выступая на публичной дискуссии в нью-йоркском отеле Ритц Карлтон.

Модератор, мистер Рубинштейн, спросил Помпео: "Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернется в состав Украины?".

"Позиция США – это недопустимо. Крым должен вернуться", — заявил госсекретарь.

Напомним, ранее Майк Помпео прямо пригрозил главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу вмешательства РФ в американские выборы-2020. До этого госсекретарь США рассказал, что поможет завершить конфликт на Донбассе.