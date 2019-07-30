Помпео рассказал, что поможет завершить конфликт на Донбассе

Майк Помпео / Reuters

Команда президента Владимира Зеленского может предложить креативные идеи для завершения конфликта на Донбассе, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем с новой властью Украины, - у них только что состоялись парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к более креативным идеям относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал глава внешнеполитического ведомства США во время разговора в неправительственной организации Экономический клуб Вашингтона.

Помпео добавил, что позиция Белого дома в отношении оккупации Крыма Россией остается неизменной.

"Позиция США - это неприемлемо (оккупация Крыма, - ред.). Крым должен вернуться", - цитирует американского чиновника Голос Америки.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый очертил круг вопросов, которые будут обсуждаться на встрече Зеленского и американского президента Дональда Трампа.