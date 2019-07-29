Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом

Валерий Чалый / УНИАН

Во время будущей встречи украинского президента Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа будут обсуждаться вопросы по поводу дальнейшей эффективной поддержки Киева Белым домом.

С такими заявлением выступил посол Украины в США (недавно отставленным президентом) Валерий Чалый, сообщает агентство Укринформ. "Вопросы касаются дальнейшего нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, включая закупку вооружения, сотрудничество в энергетической сфере. Это также решение некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", — утверждает дипломат.

Кроме того, Чалый отметил, что Зеленский и Трамп затронут темы, связанные с перспективами работы "Комиссии стратегического партнерства Украина-США".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский принял решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру.