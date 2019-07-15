Зеленский заменит 12 послов

Владимир Зеленский решил заменить 12 послов / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

Принято решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру, сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский ответил на "зраду": пробки из-за президента и ДТП с охраной.