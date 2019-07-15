Пробки из-за президента и ДТП с охраной: Зеленский ответил на "зраду"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В случае доказательства нарушения сотрудниками Управления Государственной охраны Украины правил дорожного движения, они будут привлечены к ответственности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю всем: во время передвижения президента дорогами Украины едут два автомобиля - президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Видимо, поэтому Фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, такая ситуация, как ДТП в Запорожской области 14 июля, является недопустимой.

Читайте такжеВодителям из кортежа Зеленского светит лишение прав за ДТП на Запорожье"Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - отметил он.

Президент также прокомментировал затор на Позняках несколько дней назад. "11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено", - пояснил он.

Напомним, 14 июля микроавтобус УГО Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Зеленского, попал в ДТП, при этом никто не пострадал.